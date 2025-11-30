Патриарх Кирилл: Россия будет непобедимой

Россию укрепляет не только её военная мощь, но также сила народа и сила духа, которые держатся на крепкой православной вере россиян. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после совершении чина Великого освящения и проведения Божественной литургии в новоосвящённом храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Москве.

«Россия будет непобедимой, потому что сила народа — это силы страны. Это не только сила денег или сила оружия, a это ещё сила духа. А для нашего народа она формируется именно православной верой, близостью к Господу. Люди чувствуют помощь Господа и откликаются и молитвой, и добрыми делами», — отметил первосвященник.

Он выразил уверенность, что Россия стала истинным примером для многих стран, где чудовищно выросло количество безбожников. Патриарх напомнил, что отступление от веры увеличивает в обществе число преступлений, приводит к деградации не только духовной, но и политической.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления на Всемирном русском народном соборе объяснил, как работает заповедь «не убий» в условиях войны. По его словам, если враг угрожает жизни мирных жителей — стариков, женщин и детей — бездействовать нельзя, а защитник Отечества в этом случае исполняет заповеди, сохраняя жизни слабых.