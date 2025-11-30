Построенный семьёй президента Конго мост за $2 млн рухнул на торжественном открытии

В Демократической Республике Конго состоялось «грандиозное» открытие нового моста через реку за два миллиона долларов. За строительство отвечала компания, которой руководит один из членов семьи президента страны Феликса Чисекеди. Об этом в соцсети Х рассказала африканская медиакомпания Africa Today Media Group, опубликовав ролик с обрушением, который тут же стал вирусным и набрал уже более 4,5 млн просмотров.

В Конго сломался мост. Видео © X / Africa Today Media Group

Прямо в день торжественного открытия у этого «монументального» моста вышел срок годности. По нему прошла первая группа людей, но конструкция не выдержала и обрушилась. Почти все жители упали в реку.

Мост был спроектирован и построен специалистами из компании, владельцем которой является родственник президента Конго. Строительство обошлось в 2,2 млн долларов. Пользователи социальных сетей отреагировали на ролик волной критики, задаваясь вопросом, как был заключён контракт и отражает ли его цена стандартные затраты на инфраструктуру в республике.

«Эта штука не стоила 2,2 миллиона долларов. Они потратили на неё 100 тысяч долларов, а оставшиеся 2,1 миллиона присвоили себе», — пишет один из комментаторов.

«Как какие-то бревна могут стоить 2 миллиона?» — сетует другой.

Между тем, подлинность видео и его связь с официальным проектом пока не были подтверждены.

А помните, как три года назад в Конго рухнул ещё один мост прямо во время церемонии перерезания красной ленточки. В результате инцидента никто не пострадал, но военным пришлось спускать на землю людей, застрявших на обломках конструкции.