Российские дальнобойные беспилотники создали критическую угрозу для логистических маршрутов украинской армии в районе Красноармейска (Покровска) ДНР. The Wall Street Journal со ссылкой на военных аналитиков называет усовершенствованную тактику БПЛА самым важным сдвигом в боевых действиях за 2025 год.

Издание описывает случай, когда российский дрон атаковал внедорожник с украинскими военными в 32 км от линии фронта. Офицер 68-й егерской бригады подтвердил, что теперь солдаты вынуждены преодолевать последние 16 км до фронта пешком из-за опасности передвижения техникой.

Особую тревогу в ВСУ вызывает способность российских беспилотников поражать цели на расстоянии до 64 км, что ставит под угрозу ключевые узлы снабжения в Покровске. Эта тактика лишила украинскую армию преимущества, которое она ранее имела благодаря своим дронам.

Ранее стало известно, что российские войска применяют на фронте беспилотники-матки «Молния», которые доставляют в зону боевых действий несколько FPV-дронов с взрывчаткой. После взлёта беспилотник способен автономно следовать к заданной цели с установленной на нём противотанковой миной.