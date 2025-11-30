Турпоток из арабских стран в Россию вырастет на 20%, уверен Решетников

В России ожидается увеличение туристического потока из арабских стран в текущем году как минимум на 20%. Об этом рассказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников по итогам деловой поездки в Катар.

«Отдельная точка взаимодействия для нас это, конечно, туризм. В целом из арабских стран мы планируем увеличить поток туристов с 300 тысяч по итогам 2024 года до практически на 1,5 миллиона человек к 2030 году. В этом году мы видим, наша оценка, примерно плюс 20%, даже чуть больше, должны выйти на 370 тысяч», — уточнил он.

По его словам, для привлечения туристов из арабских стран решаются визовые нюансы, улучшается авиасообщение и налаживаются вопросы по осуществлению платежей. Решетников добавил, что иностранцы из стран Персидского залива уже высоко оценили путешествия по России и поняли, что «это безопасно, дружелюбно, очень вкусно, и в общем и целом недорого».

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что туристический поток из Саудовской Аравии в Россию увеличился на 22%, причём саудовские гости выбирают премиальные отели и насыщенные экскурсионные программы.