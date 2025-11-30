Китаец женился через 4 часа после свидания вслепую и лишился всех сбережений

Житель Китая женился всего через четыре часа после свидания вслепую, но брак оказался мошеннической схемой. За 20 дней 40-летний Хуан Чжунчэн потратил на новую «супругу» все свои сбережения, после чего она перестала с ним общаться, рассказывает South China Morning Post.

Молодожёны провели вместе лишь два дня, после чего женщина начала постоянно требовать деньги — на День влюблённых, компьютер для дочери и на другие нужды. Не прошло и месяца, как значительная сумма — 240 тысяч юаней (более 2,5 миллиона рублей) — была переведена, связь с «женой» прекратилась. Средняя зарплата в Китае составляет чуть более 100 тысяч юаней в месяц.

Мужчина обратился за советом в соцсети, где пользователи единогласно рекомендовали ему написать заявление в полицию о мошенничестве. Инцидент произошёл в провинции Хунань при участии девяти свах, организовавших роковое свидание.

Забавная и поучительная история о супружестве и обмане недавно произошла в Японии. 66-летний пенсионер выиграл в лотерею 3,8 миллиона долларов, но скрыл этот факт от жены, считая её слишком скупой. Он отдал супруге лишь небольшую часть суммы на ремонт, а на остальные деньги купил роскошный автомобиль и начал тайно путешествовать в одиночестве. Со временем мужчину стало тяготить одиночество, и он осознал, что променял любовь семьи на свои секретные покупки.