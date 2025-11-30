Бродячий пёс отгрыз губу молодой матери и продолжает свободно гулять по Саратову

27-летняя жительница Саратова осталась без верхней губы после жестокого нападения бродячей собаки на Степной улице. Агрессивное животное, которое ранее уже нападало на людей, продолжает свободно бродить по двору, несмотря на поданное в полицию заявление и обещания властей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Молодая мама осталась без верхней губы после нападения бродячего пса в Саратове. Фото © Telegram / Baza

Анжелика, мама 5-месячной дочери, получила серьёзные травмы лица. Врачи констатировали, что пришить губу невозможно, и теперь девушке предстоит дорогостоящая пластическая операция, а также курс прививок от бешенства.

Пострадавшая написала заявление в полицию, однако, по её словам, никакой реакции не последовало. Глава районной администрации пообещал разобраться в ситуации, но местные жители утверждают, что опасный пёс всё ещё находится на улице, представляя угрозу для других.

Ранее стало известно, что в Татарстане стая из 11 бродячих собак покалечила девятилетнюю девочку. Прохожие нашли ребёнка с тяжелейшими травмами лица, головы и конечностей. По словам очевидцев, девочка настолько неподвижно лежала, что они сначала решили — она уже умерла, и даже накрыли её пакетами, поскольку никаких признаков жизни не наблюдалось. Позже ребёнку провели операцию в Зеленодольске, а затем перевезли в одну из казанских больниц для дальнейшего лечения.