Что будет, если попасть в чёрную дыру? Учёный назвал ужасающие последствия для человека

Учёные выдвинули гипотезу о возможном присутствии в Солнечной системе так называемых «первобытных» чёрных дыр, сформировавшихся на заре существования Вселенной. Об этом со ссылкой на физика Роберта Шеррера из Университета Вандербильта сообщает издание Daily Mail.

Согласно научной теории, эти гипотетические объекты обладают колоссальной массой при микроскопических размерах — от «легче канцелярской скрепки» до «тяжелее Солнца». Физик предупреждает, что столкновение даже с крошечной чёрной дырой было бы сопоставимо с огнестрельным ранением, поскольку гравитационные силы и ударные волны вызвали бы мгновенное разрушение тканей организма.

Особую опасность представляют два фактора воздействия: сверхзвуковая ударная волна, распространяющаяся быстрее скорости звука, и приливные силы гравитации, способные разорвать тело на части. Эти объекты, если они действительно существуют, постепенно уменьшались на протяжении 13,8 миллиарда лет и сейчас могут иметь атомные размеры.

Однако вероятность столкновения с такой космической аномалией ничтожно мала. Если бы первобытные чёрные дыры были распространены в космосе, человечество уже давно столкнулось бы с последствиями их воздействия.

