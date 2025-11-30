Умерла кошка Нитама, которая 10 лет работала смотрителем вокзала

В Японии не стало знаменитой кошки Нитамы, которая десять лет проработала смотрителем железнодорожной станции в городе Кинокава, сообщают местные СМИ. Пятилетняя трёхцветная кошка заняла этот пост в 2015 году после смерти своей предшественницы Тамы, став настоящим символом местной железной дороги.

Идея нанимать животных появилась в середине 2000-х, когда региональная железная дорога префектуры Вакаяма столкнулась с финансовыми трудностями. После того как бездомную кошку Таму официально назначили смотрителем и выдали ей форменную фуражку, пассажиропоток значительно вырос, что спасло компанию от банкротства.

Нитама, чьё имя переводится как «Тама Вторая», стала достойной преемницей и даже была повышена до должности «заместитель президента» вокзала. В конце октября у 15-летней кошки ухудшилось здоровье, а 20 ноября она скончалась, оставив после себя тысячи скорбящих поклонников.

