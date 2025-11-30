Наводнения и оползни в Индонезии унесли жизни более 440 человек

Количество жертв масштабного наводнения и оползней на индонезийском острове Суматра достигло 442 человек. Актуальную статистику жертв стихийного бедствия 30 ноября обнародовало информационное агентство Associated Press.

По последним данным, в трёх провинциях острова — Северной Суматре, Западной Суматре и Ачехе — разыскиваются 402 пропавших без вести. Стихия оставила без жилья более 290 тысяч местных жителей, вынужденных покинуть свои дома.

Спасательные операции серьёзно осложняются разрушенной инфраструктурой, труднодоступным рельефом и продолжающимися неблагоприятными погодными условиями. Ряд пострадавших районов остаются полностью отрезанными от внешнего мира, что вызывает опасения властей о дальнейшем росте числа погибших.

Катастрофа была спровоцирована тропическим штормом «Сеньяр», сформировавшимся 21 ноября. Ураган вызвал проливные дожди и шквалистый ветер, приведшие к разливу рек и масштабным подтоплениям пять дней назад.

