30 ноября, 14:04

Наводнения и оползни в Индонезии унесли жизни более 440 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joa Souza

Количество жертв масштабного наводнения и оползней на индонезийском острове Суматра достигло 442 человек. Актуальную статистику жертв стихийного бедствия 30 ноября обнародовало информационное агентство Associated Press.

По последним данным, в трёх провинциях острова — Северной Суматре, Западной Суматре и Ачехе — разыскиваются 402 пропавших без вести. Стихия оставила без жилья более 290 тысяч местных жителей, вынужденных покинуть свои дома.

Спасательные операции серьёзно осложняются разрушенной инфраструктурой, труднодоступным рельефом и продолжающимися неблагоприятными погодными условиями. Ряд пострадавших районов остаются полностью отрезанными от внешнего мира, что вызывает опасения властей о дальнейшем росте числа погибших.

Катастрофа была спровоцирована тропическим штормом «Сеньяр», сформировавшимся 21 ноября. Ураган вызвал проливные дожди и шквалистый ветер, приведшие к разливу рек и масштабным подтоплениям пять дней назад.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане у Северных Курил

Ранее Life.ru рассказывал, что житель Новосибирска целую неделю выживал в затопленном наводнением городе на юге Таиланда, ожидая эвакуации. Кстати, волонтёры говорят, что изначально он и вовсе отказался от помощи, несмотря на всю опасность ситуации.

Владимир Озеров
