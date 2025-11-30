ПВО перехватила пять украинских дронов над четырьмя регионами России

В период с 12:00 до 16:00 по московскому времени российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака дронов была отражена над территориями четырех российских регионов. В частности, два БПЛА сбили над Курской областью, один — над Белгородской областью. Ещё по одному беспилотнику было уничтожено над Республикой Крым и Республикой Татарстан.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших на земле не приводится.

Ранее стало известно, что минувшей ночью российские средства ПВО успешно отразили массированную атаку, уничтожив и перехватив 33 украинских БПЛА. Целями атаки стали различные регионы России и акватория Чёрного моря.