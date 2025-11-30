Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 09:23

ПВО уничтожила 10 украинских дронов над Кубанью, Крымом и Татарстаном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Greens and Blues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Greens and Blues

Российские силы ПВО утром 30 ноября уничтожили десять украинских беспилотников, которые пытались атаковать объекты в разных регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, с 8:00 до 12:00 были перехвачены пять дронов над Краснодарским краем, четыре над Крымом и ещё один — над Татарстаном. Все беспилотники были самолетного типа. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Оперативные службы продолжают мониторинг воздушной обстановки.

Третий российский аэропорт вводит план «Ковёр»
Третий российский аэропорт вводит план «Ковёр»

Сегодня утром Life.ru рассказывал, что план «Ковёр» был введён в аэропортах Грозного (Северный) и Самары (Курумоч). Известно, что в этих случаях ограничения на полёты также вводились ради обеспечения безопасности.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar