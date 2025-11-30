ПВО уничтожила 10 украинских дронов над Кубанью, Крымом и Татарстаном

Российские силы ПВО утром 30 ноября уничтожили десять украинских беспилотников, которые пытались атаковать объекты в разных регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, с 8:00 до 12:00 были перехвачены пять дронов над Краснодарским краем, четыре над Крымом и ещё один — над Татарстаном. Все беспилотники были самолетного типа. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Оперативные службы продолжают мониторинг воздушной обстановки.

Сегодня утром Life.ru рассказывал, что план «Ковёр» был введён в аэропортах Грозного (Северный) и Самары (Курумоч). Известно, что в этих случаях ограничения на полёты также вводились ради обеспечения безопасности.