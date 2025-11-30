Россия и США
30 ноября, 06:45

В аэропорту Грозного ввели план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Грозный (Северный).

Как заявили в ведомстве, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Другие детали пока не уточняются.

ПВО уничтожила ночью 33 украинских БПЛА над регионами РФ и Чёрным морем
Часом ранее план «Ковёр» ввели в аэропорту Самары. А в воздушных гаванях Саратова (Гагарин) и Геленджика сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

