В аэропорту Грозного ввели план «Ковёр»
Обложка © Life.ru
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Грозный (Северный).
Как заявили в ведомстве, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Другие детали пока не уточняются.
Часом ранее план «Ковёр» ввели в аэропорту Самары. А в воздушных гаванях Саратова (Гагарин) и Геленджика сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
