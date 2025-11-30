Россия и США
30 ноября, 05:49

План «Ковёр» ввели в аэропорту Самары

Обложка © Life.ru

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск самолётов в аэропорту Самары (Курумоч). В ведомстве подчеркнули, что такая мера необходима для обеспечения безопасности полётов.

А в аэропортах Саратова (Гагарин) и Геленджика сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в течение минувшей ночи российские средства ПВО сбили 33 украинских БПЛА самолётного типа над регионами страны и акваторией Чёрного моря. 16 дронов уничтожили над Ростовской областью, семь – над Краснодарским краем, три – над Белгородской областью, один – над Курской областью и шесть – над черноморской акваторией.

