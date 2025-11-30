Россия и США
30 ноября, 04:04

Саратовский аэропорт временно перестал принимать и выпускать самолёты

Обложка © Life.ru

В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Точные сроки действия ограничений в настоящее время не уточняются.

ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над Россией за пять часов

Ранее ограничения на полёты ввели в аэропортах Краснодара и Геленджика. В окрестностях Краснодара и Анапы ночью были зафиксированы взрывы, предположительно, вызванные работой систем ПВО.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Саратовская область
