Саратовский аэропорт временно перестал принимать и выпускать самолёты
Обложка © Life.ru
В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Точные сроки действия ограничений в настоящее время не уточняются.
Ранее ограничения на полёты ввели в аэропортах Краснодара и Геленджика. В окрестностях Краснодара и Анапы ночью были зафиксированы взрывы, предположительно, вызванные работой систем ПВО.
