30 ноября, 09:03

Третий российский аэропорт вводит план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

В аэропорту Нижнекамска Бегишево введены временные ограничения на приём и отправление воздушных судов. Информация о введении ограничений опубликована пресс-службой Росавиации.

«Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», сказано в публикации.

Представитель Росавиации добавил, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов.

Ограничения на полёты сняли в аэропортах Саратова и Геленджика
Ограничения на полёты сняли в аэропортах Саратова и Геленджика

Сегодня утром Life.ru рассказывал, что план «Ковёр» был введён в аэропортах Грозного (Северный) и Самары (Курумоч). Известно, что в этих случаях ограничения на полёты также вводились ради обеспечения безопасности.

Владимир Озеров
