Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 ноября, 14:17

Переговоры делегаций США и Украины начались в гольф-клубе Уиткоффа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

В США стартовала встреча украинской и американской делегаций по вопросу дальнейшего урегулирования конфликта, за основу взят план президента Штатов Дональда Трампа. Переговоры проходят в гольф-клубе. Об этом пишет Axios со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.

«Украинская делегация, которую теперь возглавляет секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров, уже находится в Майами перед встречей, которая пройдёт в эксклюзивном гольф-клубе Shell Bay, принадлежащем Уиткоффу», — сообщается в публикации.

Со стороны Украины также присутствуют заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол Украины в США Ольга Стефанишина, начальник штаба ВСУ Андрей Гнатов и представители украинских спецслужб. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее, 29 ноября, Умеров уточнил, что провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого доложил о состоянии подготовки и ключевых позициях на предстоящих переговорах. По его словам, в США стороны продолжат согласование всех наработок, сформированных во время встречи в Женеве.

