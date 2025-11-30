Американист спрогнозировал итоги переговоров США и Украины 30 ноября

Предстоящие переговоры между США и Украиной пройдут в условиях значительного дисбаланса, поскольку Вашингтон обладает мощными рычагами давления на киевский режим через антикоррупционное расследование, заявил политолог Малек Дудаков в беседе с «Газетой.ru». По его словам, администрация Дональда Трампа будет навязывать свою повестку, а представители Владимира Зеленского сосредоточатся на получении гарантий личной безопасности.

«И я думаю, что многие представители офиса Зеленского уже на текущий момент занимаются переговорами с США о гарантиях своей личной безопасности по итогам конфликта и безопасности своих активов, а не о том, что будет с Украиной, потому что не они судьбу своей страны будут решать», — подчеркнул американист.

Он уверен, что закручивание гаек вокруг коррупционных схем ближайшего окружения Зеленского лишает Киев возможности затягивать переговорный процесс. Время работает против украинской стороны — продолжение конфликта ведёт к новым территориальным потерям и расширению антикоррупционного преследования, что в конечном итоге вынудит Киев принять жёсткие условия мирного соглашения, диктуемые Вашингтоном и Москвой.

«Чем дольше это всё затягивается, тем дальше на запад продвигается Россия, и тем более суровыми будут окончательные условия мирного соглашения для украинской стороны», — заключил эксперт.

Напомним, в воскресенье, 30 ноября, во Флориде состоится встреча между украинской делегацией и представителями администрации США. С американской стороны в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Делегацию Украины возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров, который сменил отправленного в отставку Андрея Ермака.