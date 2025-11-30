Россия и США
30 ноября, 14:31

Собчак сняла свой вариант «развода мошенников» под хит Долиной «Погода в доме»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official, xenia_sobchak

Ксения Собчак присоединилась к флешмобу по «отмене» народной артистки Ларисы Долиной на фоне скандала с продажей квартиры. Соответствующее ироничное видео она опубликовала на своей странице в соцсети.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak

В ролике под песню Долиной «Погода в доме» Собчак в шутку попросила суд возместить ей деньги за поездку в Китай с мужем, заявив, что решение об отдыхе было принято «под влиянием мошенников». Телеведущая Алёна Водонаева также высмеяла артистку, опубликовав видео с аналогичной шуткой о тратах на украшения.

Флешмоб набрал популярность после судебного иска Долиной о возврате проданной квартиры. Пользователи соцсетей массово публикуют ироничные видео под её хит «Погода в доме», где в шутку отказывают певице в простых просьбах или оправдывают свои спонтанные траты — от билетов на Мальдивы до посещения стрип-клуба — «влиянием мошенников», пародируя позицию артистки по скандальному делу.

