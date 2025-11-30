Названо условие, при котором Долиной придётся вернуть 112 млн покупательнице квартиры
Лариса Долина. Обложка © АГН «Москва» / Чингаев Ярослав
Исход судебного дела певицы Ларисы Долиной о продаже квартиры будет зависеть от того, как Верховный суд оценит баланс между защитой лица, заявившего о мошенничестве, и добросовестным покупателем, полагавшимся на данные ЕГРН, заявил юрист Илья Русяев. По его словам, суд обязан учитывать сформировавшиеся правовые тенденции, в частности — массовый характер споров, когда после передачи квартиры продавец через суд добивается её возврата, оставляя покупателя без денег и жилья.
Эксперт полагает, что если Верховный суд признает неправильное применение нижестоящими инстанциями норм о заблуждении, он может отменить решения и предписать двусторонний возврат: квартиру — продавцу, а деньги — покупателю. Такой подход станет важным сигналом о том, что защита от мошенников не должна приводить к безусловному проигрышу добросовестной стороны.
«Есть и более радикальная опция: признать приоритет защиты покупателя, если его поведение не вызывало сомнений, а риски возникновения преступной схемы были внешними для него. Тогда Долиной пришлось бы взыскивать ущерб с тех, кого она считает причастными к обману», — отметил собеседник интернет-издания Regions.ru.
Напомним, в 2024 году под видом сотрудников ФСБ и банка злоумышленники принудили Долину продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор, назначив от четырёх до семи лет лишения свободы. Суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск к ней на 112 млн рублей. Однако покупательница намерена обжаловать в Верховном суде решение о возврате квартиры.
На фоне скандала Лариса Долина столкнулась с компанией отмены. Зрители массово сдают билеты на её концерты. За покупательницу квартиры начали заступаться российские звёзды. Сама певица обвинила проплаченных ботов в своей «отмене» после победы в суде. Тем временем пользователи соцсетей высмеивают Долину трендом «я был под влиянием мошенников».
Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».