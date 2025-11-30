Названо условие, при котором Долиной придётся вернуть 112 млн покупательнице квартиры

Исход судебного дела певицы Ларисы Долиной о продаже квартиры будет зависеть от того, как Верховный суд оценит баланс между защитой лица, заявившего о мошенничестве, и добросовестным покупателем, полагавшимся на данные ЕГРН, заявил юрист Илья Русяев. По его словам, суд обязан учитывать сформировавшиеся правовые тенденции, в частности — массовый характер споров, когда после передачи квартиры продавец через суд добивается её возврата, оставляя покупателя без денег и жилья.

Эксперт полагает, что если Верховный суд признает неправильное применение нижестоящими инстанциями норм о заблуждении, он может отменить решения и предписать двусторонний возврат: квартиру — продавцу, а деньги — покупателю. Такой подход станет важным сигналом о том, что защита от мошенников не должна приводить к безусловному проигрышу добросовестной стороны.

«Есть и более радикальная опция: признать приоритет защиты покупателя, если его поведение не вызывало сомнений, а риски возникновения преступной схемы были внешними для него. Тогда Долиной пришлось бы взыскивать ущерб с тех, кого она считает причастными к обману», — отметил собеседник интернет-издания Regions.ru.