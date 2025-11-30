Директор Ларисы Долиной назвал массовую «отмену» певицы оголтелой травлей

В социальных сетях набирает популярность общероссийский флешмоб, призывающий к «отмене» Ларисы Долиной. Концертный директор певицы назвал SHOT происходящее «оголтелой травлей», подчеркнув, что выводы в истории с квартирой артистки в Хамовниках были сделаны поспешно.

По словам Пудовкина, судебные разбирательства по этому делу ещё не завершены. Многие возмущены тем, что покупательница квартиры Полина Лурье осталась без жилья и денег. Директор заверил, что все понесённые убытки будут возмещены в полном объёме, и все судебные решения будут исполнены. Сама Долина крайне болезненно воспринимает «издевательства» в соцсетях, однако её команда призывает общественность помнить, что любой человек может стать жертвой мошенников.

«Нужно дождаться завершения процесса, следственные действия до сих пор продолжаются. И, наверное, для некоторых будет разочарование всё, что они писали. Много чего отменяли — у нас умеют прощать, я так скажу», — заявил директор исполнительницы.

Несмотря на это, гастрольный график Долиной остаётся неизменным. После недавнего концерта во Владивостоке, сегодня состоится выступление в Уссурийске, а 2 декабря — в Хабаровске. Отмен нет, и большинство билетов уже распродано. Певица также заявлена среди участников предстоящего масштабного гала-концерта в Москве.

В то же время соцсети заполонили ироничные видеоролики, пародирующие «отмену» Долиной. Под её хит «Погода в доме» пользователи шуточно отказывают ей в различных услугах или заявляют, что сами «были разведены мошенниками» и теперь требуют возврата средств за свои «импульсивные покупки» — будь то билеты на Мальдивы, поход в стриптиз-клуб или бензин для автомобиля.