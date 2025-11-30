Покупательница квартиры Долиной пойдёт в Верховный суд

Защита намерена обжаловать в Верховном суде решение о возврате квартиры Ларисе Долиной, подтверждённое Вторым кассационным судом, сообщает 360.ru со ссылкой на адвоката Светлану Свириденко, представляющую интересы покупательницы недвижимости Полины Лурье.

По словам юриста, суд не применил норму о двусторонней реституции, которая предусматривает возврат сторон в исходное положение, включая взыскание денежных средств с продавца в пользу покупателя. При этом Лурье проходила по делу в статусе свидетеля и потерпевшей не признавалась.

«По всем делам аналогичной категории суд, признавая договор недействительным, применяет норму права и возвращает стороны в первоначальное положение, которое существовало до этого договора. Это двусторонняя реституция. По нашему делу суд данную норму права не применил...» — отметила адвокат.