30 ноября, 08:47

Покупательница квартиры Долиной пойдёт в Верховный суд

Защита намерена обжаловать в Верховном суде решение о возврате квартиры Ларисе Долиной, подтверждённое Вторым кассационным судом, сообщает 360.ru со ссылкой на адвоката Светлану Свириденко, представляющую интересы покупательницы недвижимости Полины Лурье.

По словам юриста, суд не применил норму о двусторонней реституции, которая предусматривает возврат сторон в исходное положение, включая взыскание денежных средств с продавца в пользу покупателя. При этом Лурье проходила по делу в статусе свидетеля и потерпевшей не признавалась.

«По всем делам аналогичной категории суд, признавая договор недействительным, применяет норму права и возвращает стороны в первоначальное положение, которое существовало до этого договора. Это двусторонняя реституция. По нашему делу суд данную норму права не применил...» — отметила адвокат.

Напомним, в 2024 году под видом сотрудников ФСБ и банка злоумышленники принудили Долину продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор, назначив от четырёх до семи лет лишения свободы. Суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск к ней на 112 млн рублей.

На фоне скандала Лариса Долина столкнулась с компанией отмены. Зрители массово сдают билеты на её концерты. За покупательницу квартиры начали заступаться российские звёзды. Сама певица обвинила проплаченных ботов в своей «отмене» после победы в суде. Тем временем пользователи соцсетей высмеивают Долину трендом «я был под влиянием мошенников».

