В Госдуме призвали Верховный суд пересмотреть решение по делу Долиной

История с квартирой Ларисы Долиной получила продолжение на федеральном уровне. После того как второй кассационный суд подтвердил право собственности певицы и отклонил жалобу покупательницы Полины Лурье, спор перерос из частного в показательную историю для всего рынка вторичного жилья. Глава думского комитета по собственности Сергей Гаврилов заявил, что решение должно быть обжаловано в Верховном суде.

«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развёрнутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», — объяснил парламентарий РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ситуация демонстрирует ключевую юридическую проблему: даже тщательно проверенная сделка не гарантирует сохранность имущества. Сейчас добросовестный покупатель, по сути, несет риски чужого обмана — особенно в случаях, когда суды отказывают в двусторонней реституции и деньгах назад.

По словам Гаврилова, новое постановление ВС могло бы выстроить единый ориентир для судов. Он заметил, что из-за данной ситуации риск дефектов воли фактически смещается с продавца и его окружения на конечного приобретателя. Решение суда по делу Долиной воспринимается как «разворот»: покупательнице не только отказали в сохранении права на купленную квартиру, но и оставили без возврата уплаченной суммы.

Депутат считает, что закон о госрегистрации недвижимости теоретически даёт возможность разовой выплаты при изъятии жилья у покупателя и невозможности взыскать убытки с конкретных лиц. Но на практике реализация этой нормы требует отдельного судебного процесса, строгих доказательств и уже вступившего в силу решения об утрате квартиры.

«Если подход, примененный по делу Долиной, закрепится и в дальнейшем суды станут отказывать в признании двусторонней реституции и в защите покупателя, пользоваться компенсационным механизмом будет все сложнее», — заметил Гаврилов.