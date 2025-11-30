В Госдуме призвали Верховный суд пересмотреть решение по делу Долиной
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official
История с квартирой Ларисы Долиной получила продолжение на федеральном уровне. После того как второй кассационный суд подтвердил право собственности певицы и отклонил жалобу покупательницы Полины Лурье, спор перерос из частного в показательную историю для всего рынка вторичного жилья. Глава думского комитета по собственности Сергей Гаврилов заявил, что решение должно быть обжаловано в Верховном суде.
«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развёрнутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», — объяснил парламентарий РИА «Новости».
Он подчеркнул, что ситуация демонстрирует ключевую юридическую проблему: даже тщательно проверенная сделка не гарантирует сохранность имущества. Сейчас добросовестный покупатель, по сути, несет риски чужого обмана — особенно в случаях, когда суды отказывают в двусторонней реституции и деньгах назад.
По словам Гаврилова, новое постановление ВС могло бы выстроить единый ориентир для судов. Он заметил, что из-за данной ситуации риск дефектов воли фактически смещается с продавца и его окружения на конечного приобретателя. Решение суда по делу Долиной воспринимается как «разворот»: покупательнице не только отказали в сохранении права на купленную квартиру, но и оставили без возврата уплаченной суммы.
Депутат считает, что закон о госрегистрации недвижимости теоретически даёт возможность разовой выплаты при изъятии жилья у покупателя и невозможности взыскать убытки с конкретных лиц. Но на практике реализация этой нормы требует отдельного судебного процесса, строгих доказательств и уже вступившего в силу решения об утрате квартиры.
«Если подход, примененный по делу Долиной, закрепится и в дальнейшем суды станут отказывать в признании двусторонней реституции и в защите покупателя, пользоваться компенсационным механизмом будет все сложнее», — заметил Гаврилов.
Напомним, летом 2024 года мошенники под видом сотрудников ФСБ принудили Долину продать недвижимость, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Резонансное дело певицы завершилось её судебной победой: Мосгорсуд подтвердил право собственности артистки на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. 28 ноября обвиняемым по делу вынесли приговор — от 4 до 7 лет лишения свободы, а суд также отклонил иск к самой Долиной на 112 млн рублей. Теперь на концерты певицы массово сдают билеты в знак протеста, — но сама она уверена, что делают это боты.
