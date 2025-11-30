Экс-судья подсказал покупательнице квартиры Долиной за 112 млн способ добиться пересмотра

Суд может пересмотреть дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной при наличии апелляционной жалобы, где будет указано на нотариальное заверение сделки и факт добросовестного приобретения недвижимости, заявила юрист Ольга Савина в беседе с изданием «Абзац». По её словам, суд первой инстанции проигнорировал обязательный к применению институт добросовестного приобретения, хотя последующие владельцы квартиры действовали добросовестно и оплатили её полную стоимость.

«Долина оспорила данную сделку, аргументируя тем, что её обманули, но последующие владельцы — добросовестные покупатели, и суд должен исходить из этого обязательного факта, чего сделано не было», — подчеркнула экс-судья Федерального арбитражно-третейского суда.

Она отметила, что при реституции (возврате квартиры первоначальному владельцу) добросовестные покупатели не должны обращаться к промежуточным звеньям, то есть мошенникам, а вправе рассчитывать на защиту своих прав. При этом вышестоящие инстанции обязаны учитывать нотариальное заверение сделки даже при наличии пороков в первоначальном договоре, что даёт основания для удовлетворения апелляции, полагает эксперт.