30 ноября, 13:46

Водонаева подключалась к отмене Долиной и сняла тренд «под влиянием мошенников»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alenavodonaeva, larisa.dolina.official

Телеведущая Алёна Водонаева отреагировала на нашумевшую историю с мошенничеством с недвижимостью народной артистки Ларисы Долиной. В своём аккаунте блогерша опубликовала ироничный пост, обыгрывая обстоятельства дела, в шутку потребовав вернуть ей деньги за «купленные под влиянием мошенников» украшения.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alenavodonaeva

«Прошу суд взыскать с магазина деньги в мою пользу, так как я не осознавала свои действия и не могла ими руководить», — подписала публикацию блогерша.

Напомним, соцсети заполонили ироничные видеоролики, пародирующие «отмену» Долиной. Под её хит «Погода в доме» люди в шутку отказывают певице в самых разных просьбах или оправдываются, что тоже «стали жертвами мошенников при разводе». В комментариях они требуют вернуть им деньги за спонтанные траты — например, за билеты на Мальдивы, визит в стрип-клуб или заправку автомобиля.

Напомним, в 2024 году под видом сотрудников ФСБ и банка злоумышленники принудили Долину продать квартиру и перевести 130 миллионов рублей на подставные счета. Мосгорсуд после продолжительных разбирательств сохранил за артисткой право собственности на квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. По уголовному делу фигуранты получили от 4 до 7 лет тюрьмы. Кроме того, суд ранее подтвердил права звезды на эту недвижимость, отклонив имущественный иск на 112 млн рублей.

