30 ноября, 14:38

Женщина чуть не сожгла себя заживо во время эпиляции

Обложка © «Шедеврум»

В США жительница города Андовер едва не сгорела заживо, занимаясь удалением волос в домашних условиях. Детали жуткой истории приводит Bangor Daily News. Пенсионерка включила эпилятор и неосмотрительно оставила рядом с собой кислородный баллон для дыхания.

Внезапно эпилятор сильно нагрелся, и в этот момент женщина случайно задела рукой дыхательную трубку баллона, что моментально привело к возгоранию прибора. Огонь охватил руки и лицо американки. Возгорание удалось потушить, а пострадавшую доставили в больницу с сильнейшими ожогами. Как позже пояснили в организации American Lung Association, которая изучает заболевания лёгких, включённые электроприборы надо держать вдали от баллонов с кислородом.

Тела мужчины и женщины обнаружены в сгоревшем доме в Лопуховке под Саратовом

