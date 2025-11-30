Россия и США
30 ноября, 14:45

Академик РАН предсказал увеличение жизни человека до 120 лет

Обложка © Life.ru

За минувший век продолжительность человеческой жизни возросла вдвое, и следующий ориентир — 120 лет. Об этом рассказал академик РАН Александр Сергеев.

«В 1900 году средняя продолжительность жизни составляла примерно 40 лет. Сейчас — 70−80 лет. И это было достигнуто за счёт науки — борьбы с инфекциями, изобретения новых лекарств и новых средств диагностики… Следующий возрастной уровень, который учёные обсуждают сегодня и который может быть достигнут, в том числе с помощью учёных из кооперации НЦФМ — это 120 лет жизни», — отметил Сергеев в беседе с TACC.

Учёный отметил, что научный мир ожидает новых открытий в сфере медицины, а также клеточной и молекулярной биологии. Он выразил уверенность, что благодаря этим достижениям удастся выйти на новый уровень в вопросах долголетия, назвав эту цель вполне оправданной. Сергеев подчеркнул, что одним из приоритетных направлений работы российских учёных является развитие так называемого ментального долголетия.

«Долголетие бывает разным: есть физическое и ментальное. Было бы идеально, чтобы человек оставался здоровым как физически, так и умственно на протяжении долгого времени», — заявил академик РАН.

Ранее исследования выявили несколько ключевых факторов, влияющих на продолжительность жизни человека. Было установлено, что наследственность влияет на долголетие лишь на 15-20%, тогда как образ жизни определяет около 80% этого показателя. Оставшуюся часть составляют случайные факторы, которые также нельзя игнорировать.

