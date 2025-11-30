Россия и США
30 ноября, 14:43

Российский турист погиб во время отдыха в Таиланде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maulana Image

69-летний российский пенсионер погиб во время утреннего купания на популярном тайском курорте Патонг. Как выяснил SHOT, Сергей отдыхал с 47-летней спутницей Натальей и ежедневно практиковал утренние заплывы.

Фото © SHOT

В роковой день Сергей отправился на пляж, но не вернулся через несколько часов. Обеспокоенная женщина обнаружила его бездыханное тело у берега и вызвала экстренные службы. Спасатели пытались провести реанимацию, но медики констатировали смерть.

По версии спутницы погибшего, мужчину могло накрыть волной во время купания. Пара планировала оставаться в Таиланде до середины декабря, но отдых оборвался трагически всего через две недели.

Ранее Life.ru рассказывал, что российская туристка едва не погибла во время прогулки на каяке у острова Пхукет. В результате происшествия москвичку Викторию сильным течением отнесло и накрыло волной, а затем выбросило на скалы. При осмотре медики зафиксировали у женщины значительные ссадины на руках и травмы мягких тканей, но никаких переломов выявлено не было.

Александра Мышляева
