Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у его страны никак не ухудшились отношения с Россией, несмотря на ситуацию с западными санкциями. Он также напомнил, что в ХХ веке между государствами действительно были напряжённые связи. Так политик ответил своим оппонентам в эфире TV Informer.

«Говорят, что мы никогда с 1948 года (конфликт Иосифа Сталина и Йосипа Броза Тито. — Прим. Life.ru) не имели такой тяжёлой ситуации в отношениях с Россией... Мне даже стыдно говорить невеждам, спрашиваю их: от Октябрьской революции 1917 года когда это у нас были хорошие отношения? Во время Ленина до 1924 года? Во время Сталина до 1954 года? Во время Хрущёва, а до того — Маленкова два года?» — пояснил политик.

Вучич добавил, что и при правлении Леонида Брежнева отношения стран тоже не были «дивными и полными любви». По его мнению, никаких улучшений не наступило и после прихода к власти Михаила Горбачёва, а затем Бориса Ельцина. Кроме того, Вучич припомнил, что Москва поддержала санкции в отношении Сербии в 1992 году во время голосования в ООН. Однако политик заверил, что не ставит это в вину современным россиянам, но, по его словам, не нужно пребывать в иллюзиях.

«Поэтому не надо мне говорить об исторических отношениях, о которых ничего не знаете, живёте во лжи и мифах», — завершил свою речь Вучич, комментируя обвинения в не дружественности к Москве от своих оппонентов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Вучича о готовности поставлять боеприпасы в Евросоюз, независимо от их дальнейшего назначения. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва осознаёт беспрецедентное давление Запада на Белград. Однако Россия не хотела бы видеть, как оружие и боеприпасы, произведённые в дружественной Сербии, используются против российских военнослужащих.