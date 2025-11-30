В Госдуме допустили упразднение статуса ИП

В России может быть реализована программа перевода самозанятых граждан на налоговые режимы в рамках юридических лиц. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов.

По его словам, это необходимо для создания прозрачной конкурентной среды и ликвидации схем ухода от налогов. Кирьянов отметил, что индивидуальное предпринимательство может потерять смысл, если используется лишь для «обналичивания денег», и предложил создать «цепочку перехода» от самозанятости к юридическим лицам.

Обсуждая вопросы налогообложения, важно учитывать и другие аспекты трудовых отношений. Как ранее поясняла депутат Светлана Бессараб, выплата так называемой 13-й зарплаты является исключительно правом, а не обязанностью работодателя. Это поощрение может назначаться за превышение плановых показателей, однако в российском трудовом законодательстве такое понятие официально отсутствует.