Еврокомиссар подстрекает США наказать Россию во избежание «исторической ошибки»

Еврокомиссар Майкл Макграт заявил, что Россию надо жестоко «наказать» за «развязывание» боевых действий на Украине, иначе мир совершит «историческую ошибку огромного масштаба» своим попустительством. С таким резким высказыванием чиновник выступил в беседе с изданием Politico.

«Они [Россия] должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнул Макграт. По его мнению, президент США Дональд Трамп хочет установить мир без ответственности Москвы за «преступления».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна заключить соглашение с Россией для прекращения конфликта, отметив значительное превосходство РФ в численности вооружённых сил. В беседе с журналистами он подчеркнул, что конфликт потенциально может продолжаться годами, но при этом Россия обладает большими людскими ресурсами.