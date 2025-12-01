Еврокомиссар подстрекает США наказать Россию во избежание «исторической ошибки»
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Еврокомиссар Майкл Макграт заявил, что Россию надо жестоко «наказать» за «развязывание» боевых действий на Украине, иначе мир совершит «историческую ошибку огромного масштаба» своим попустительством. С таким резким высказыванием чиновник выступил в беседе с изданием Politico.
«Они [Россия] должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнул Макграт. По его мнению, президент США Дональд Трамп хочет установить мир без ответственности Москвы за «преступления».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна заключить соглашение с Россией для прекращения конфликта, отметив значительное превосходство РФ в численности вооружённых сил. В беседе с журналистами он подчеркнул, что конфликт потенциально может продолжаться годами, но при этом Россия обладает большими людскими ресурсами.
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