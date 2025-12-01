Брокер из Екатеринбурга, обвиняемый в совращении школьниц, попросился на СВО

Кредитный брокер из Екатеринбурга Вадим Шукуров, арестованный по обвинению в преступлениях против двух несовершеннолетних девочек, изъявил желание отправиться в зону специальной военной операции. Об этом URA.ru сообщила его адвокат Зарина Адыева.

По её словам, защита направила обращения в Следственный комитет, Министерство обороны и военный комиссариат Свердловской области с просьбой разрешить Шукурову заключить контракт. Адвокат также оспаривает квалификацию обвинения, утверждая, что действия её подзащитного подпадают под более мягкую статью УК РФ.

«Кроме того, мы не согласны с обвинением по ч. 4 ст. 134 УК РФ. В действительности его деяния содержат признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 135 УК РФ. Эта статья позволяет убыть на фронт», — подчеркнула юрист.

Шукуров был задержан 12 августа после заявления матери одной из потерпевших. По данным следствия, он знакомился с несовершеннолетними на улице, приглашал их в рестораны, а затем совершал противоправные действия в съёмной квартире. 14 августа суд отправил подозреваемого в следственный изолятор.

Напомним, ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал 40-летнего брокера Вадима Шукурова, которого обвиняют в совращении малолетних. Совладелец компании «Банки Маркет» помещён под стражу до 11 октября.