ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 декабря 2025, 10:46

Брокер из Екатеринбурга, обвиняемый в совращении школьниц, попросился на СВО

Вадим Шукуров. Обложка © Telegram / Суды Свердловской области

Вадим Шукуров. Обложка © Telegram / Суды Свердловской области

Кредитный брокер из Екатеринбурга Вадим Шукуров, арестованный по обвинению в преступлениях против двух несовершеннолетних девочек, изъявил желание отправиться в зону специальной военной операции. Об этом URA.ru сообщила его адвокат Зарина Адыева.

По её словам, защита направила обращения в Следственный комитет, Министерство обороны и военный комиссариат Свердловской области с просьбой разрешить Шукурову заключить контракт. Адвокат также оспаривает квалификацию обвинения, утверждая, что действия её подзащитного подпадают под более мягкую статью УК РФ.

«Кроме того, мы не согласны с обвинением по ч. 4 ст. 134 УК РФ. В действительности его деяния содержат признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 135 УК РФ. Эта статья позволяет убыть на фронт», — подчеркнула юрист.

Шукуров был задержан 12 августа после заявления матери одной из потерпевших. По данным следствия, он знакомился с несовершеннолетними на улице, приглашал их в рестораны, а затем совершал противоправные действия в съёмной квартире. 14 августа суд отправил подозреваемого в следственный изолятор.

На Украине задержали педофила из США, который 30 лет скрывался от полиции
На Украине задержали педофила из США, который 30 лет скрывался от полиции

Напомним, ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал 40-летнего брокера Вадима Шукурова, которого обвиняют в совращении малолетних. Совладелец компании «Банки Маркет» помещён под стражу до 11 октября.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Криминал
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar