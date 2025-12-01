Российский боец пронёс 30 км парализованную женщину, спасённую из Отрадного

Раненый военнослужащий ВС России совершил подвиг, пронеся на руках около 30 километров парализованную женщину, которую он спас из разрушенного дома в Отрадном Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, российский боец попал под миномётный обстрел и получил ранение. Несмотря на это, он сумел выбраться к месту разрушений, вытащить из-под завалов пенсионерку и её дочь и перенести их в свой блиндаж.

Пожилая женщина была парализована, и военный ухаживал за ней и её дочерью полтора месяца, обеспечивая им укрытие и помощь. Когда стало возможно, он эвакуировал их в тыл, неся парализованную женщину на руках весь путь — около 30 километров.

Отрадное — населённый пункт в Днепропетровской области, о контроле над которым Минобороны России заявило 23 ноября. Район оставался зоной интенсивных боевых действий: по данным военных источников, украинские позиции там были укреплены, а отход войск сопровождался разрушениями жилых кварталов.