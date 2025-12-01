Дрон снял сброс авиабомбы весом полторы тонны на логово ВСУ по наводке «Тарантула»

Российская планирующая авиабомба ФАБ-1500 УМПК точно ударила по многоэтажке в Димитрове в ДНР, где расположился украинский гарнизон. Кадры публикуют авторы проекта «Изнанка». Как уточняется, в здании находились бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Удар ФАБ по украинскому гарнизону. Видео © Изнанка

Российские военные опробовали здесь новые технологии. Нашёл базу противника наш комплекс радиоэлектронной разведки «Тарантул», использующий в работе искусственный интеллект. После получения данных, военнослужащие РФ отправили по цели снаряд со спутниковым наведением.

«Тарантул» сравнительно недавно «заступил на службу» в российские войска, но уже показал себя надёжным разведчиком. Ранее российские военные нанесли удар четырьмя фугасными авиабомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в населённом пункте Гришино (ДНР) также с помощью этого нового ИИ-комплекса.