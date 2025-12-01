НАТО обвинили в приближении третьей мировой после слов об «упреждающем ударе» по РФ

НАТО продолжает раскручивать виток, ведущий к третьей мировой войне, подчеркнул член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, коммутируя заявления руководства альянса об «упреждающем ударе» по России. По его словам, подобная риторика не имеет под собой реальных оснований, поскольку РФ не совершала агрессивных действий в отношении блока.

Парламентарий подчеркнул, что подобные заявления лишь ухудшают взаимоотношения между Россией и НАТО. Итогом такой эскалации может стать глобальный конфликт, после которого вопрос о том, кто нанёс первый удар, станет неактуальным. Однако в ответ на угрозы необходимо продолжать укреплять обороноспособность страны.

«Потому что с НАТО война будет в любом случае с использованием наших стратегических сил, с использованием нашей ядерной триады. Они должны это понимать. Никто по ним из автоматов стрелять не будет», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Напомним, ранее председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне допустил обсуждение варианта «упреждающего удара» по России. Об этом он рассказал Financial Times, отметив, что подобный шаг можно трактовать как «оборонное действие» в ответ на предполагаемые угрозы альянсу.