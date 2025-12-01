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Опубликовано 1 декабря 2025, 15:55

Российские «Герани» оснастили ракетой для ударов по вертолётам ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Украинские ресурсы потрясла новость о том, что российские военные сегодня впервые применили беспилотник «Герань-2», который нёс ракету воздух-воздух Р-60. Снаряд рассчитан на атаки по украинским вертолётам, которые «охотятся» за российскими дронами и пытаются их сбить. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель».

«Р-60 представляет собой ракету «воздух-воздух» ближнего радиуса действия с инфракрасной ГСН, что не требует участия РЛС в наведении на цель», — напомнили авторы канала.

Минобороны доложило об ударе по аэродрому и месту запуска дальних дронов ВСУ в «ночь возмездия»
Минобороны доложило об ударе по аэродрому и месту запуска дальних дронов ВСУ в «ночь возмездия»

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 декабря российские военные нанесли серию ударов по целям в Одесской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях Украины. Особое внимание уделялось Одесской области, где дроны ВС РФ типа «Герань» атаковали комплекс складов и ангаров в прибрежной зоне Овидиополя.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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