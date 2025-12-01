Российские «Герани» оснастили ракетой для ударов по вертолётам ВСУ

Украинские ресурсы потрясла новость о том, что российские военные сегодня впервые применили беспилотник «Герань-2», который нёс ракету воздух-воздух Р-60. Снаряд рассчитан на атаки по украинским вертолётам, которые «охотятся» за российскими дронами и пытаются их сбить. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель».

«Р-60 представляет собой ракету «воздух-воздух» ближнего радиуса действия с инфракрасной ГСН, что не требует участия РЛС в наведении на цель», — напомнили авторы канала.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 декабря российские военные нанесли серию ударов по целям в Одесской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях Украины. Особое внимание уделялось Одесской области, где дроны ВС РФ типа «Герань» атаковали комплекс складов и ангаров в прибрежной зоне Овидиополя.