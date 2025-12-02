Путин назвал гибель солдат ВСУ трагедией, связанной с «вороватой хунтой» в Киеве
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Президент России Владимир Путин назвал огромные потери украинских солдат в зоне СВО трагедией, вызванной политикой «вороватой хунты» в Киеве. Об этом он заявил вечером 30 ноября во время посещения одного из пунктов управления Объединённой группировки войск.
«Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой «вороватой хунты», которая захватила власть в Киеве», – подчеркнул глава государства.
Российский лидер отметил, что действия украинского руководства напрямую приводят к массовым человеческим потерям на фронте и страданиям народа. Путин уточнил, что кроме националистических батальонов в основном армия ВСУ рабоче-крестьянская и Киеву не жалко простого солдата.
Ранее Владимир Путин констатировал, что инициатива в зоне СВО полностью находится в руках ВС РФ. Президент подчеркнул успешность действий объединённой группировки и продвижение на ключевых направлениях фронта.
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