Президент России Владимир Путин назвал огромные потери украинских солдат в зоне СВО трагедией, вызванной политикой «вороватой хунты» в Киеве. Об этом он заявил вечером 30 ноября во время посещения одного из пунктов управления Объединённой группировки войск.

«Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой «вороватой хунты», которая захватила власть в Киеве», – подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что действия украинского руководства напрямую приводят к массовым человеческим потерям на фронте и страданиям народа. Путин уточнил, что кроме националистических батальонов в основном армия ВСУ рабоче-крестьянская и Киеву не жалко простого солдата.

Ранее Владимир Путин констатировал, что инициатива в зоне СВО полностью находится в руках ВС РФ. Президент подчеркнул успешность действий объединённой группировки и продвижение на ключевых направлениях фронта.