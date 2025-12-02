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Опубликовано 1 декабря 2025, 21:51

Путин поручил войскам «Севера» создать буферную зону на границе с Украиной

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Президент России Владимир Путин поставил перед военнослужащими группировки «Север» задачу создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. Об этом он сообщил вечером 30 ноября во время посещения одного из пунктов управления Объединённой группировки войск.

«Вас попросил доложить о ситуации в зоне ответственности группировки «Север», учитывая задачу создать зону безопасности вдоль государственной границы», – обратился Путин к начальнику Генштаба Валерию Герасимову.

Глава государства уточнил, что особое внимание уделяется обстановке в районе Волчанска. Об освобождении этого города в Харьковской области Герасимов доложил верховному главнокомандующему в тот же день.

Отметим, что под созданием буферной зоны понимается освобождение приграничных районов Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

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Ранее Life.ru писал, что инициатива в зоне СВО полностью находится в руках российских военных. Владимир Путин заявил, что подразделения ВС РФ успешно продвигаются на ключевых направлениях и продолжают выполнять задачи вдоль всей линии фронта.

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Юния Ларсон
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