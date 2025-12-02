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Опубликовано 2 декабря 2025, 05:20

В России с 2026 года появится новый соцконтракт для участников СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

С 1 января 2026 года в России появится специальный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО. Единовременная выплата составит до 350 тысяч рублей, сообщила депутат Госдумы Наталия Полуянова.

«Данная мера поддержки крайне востребована. Ценность нововведения в том, что его предлагали сами участники СВО»,отметила парламентарий. Она добавила в беседе с РИА «Новости», что это поможет развитию малого и среднего бизнеса.

Главное отличие — для получения контракта не будет учитываться уровень дохода семьи. Деньги можно будет направить на открытие своего дела, обучение или повышение квалификации.

Социальный контракт — форма государственной помощи, которая предоставляется на определённые цели. В 2025 году уже заключено более 186 тысяч таких контрактов. Для участников СВО действуют различные меры поддержки, включая льготную ипотеку и образовательные программы.

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Ветераны специальной военной операции, оставшиеся без работы или находящиеся в поиске занятости, получат возможность заключить социальный контракт и рассчитывать на господдержку. По данным СМИ, это предусмотрено поправками ко второму чтению законопроекта Минтруда, изначально нацеленного на перерасчёт соцвыплат для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Мария Любицкая
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