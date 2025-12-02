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Опубликовано 2 декабря 2025, 06:31

Командующий группировкой «Центр» доложил об отказе батальонов ВСУ воевать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Сообщается, что украинские националистические батальоны отказались выполнять боевые задачи командования ВСУ в районе населенного пункта Красноармейска в ДНР. Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук информировал об этом верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина.

По его словам, вблизи Красноармейска наблюдаются значительные потери среди украинских солдат.

«Они гибли десятками и сотнями. Лесополосы близ Красноармейска усыпаны трупами украинских солдат», — заявил командующий.

Российские войска предприняли меры по предотвращению попыток украинских подразделений покинуть окруженную территорию. Некоторые украинские солдаты попали в плен, сообщив, что на передовой они находились в тяжёлых условиях, оставшись без пищи, воды и связи с командованием.

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Ранее Владимир Путин констатировал, что инициатива в зоне СВО полностью находится в руках ВС РФ. Президент подчеркнул успешность действий объединённой группировки и продвижение на ключевых направлениях фронта.

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Мария Любицкая
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