Сообщается, что украинские националистические батальоны отказались выполнять боевые задачи командования ВСУ в районе населенного пункта Красноармейска в ДНР. Командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук информировал об этом верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина.

По его словам, вблизи Красноармейска наблюдаются значительные потери среди украинских солдат.

«Они гибли десятками и сотнями. Лесополосы близ Красноармейска усыпаны трупами украинских солдат», — заявил командующий.

Российские войска предприняли меры по предотвращению попыток украинских подразделений покинуть окруженную территорию. Некоторые украинские солдаты попали в плен, сообщив, что на передовой они находились в тяжёлых условиях, оставшись без пищи, воды и связи с командованием.

Ранее Владимир Путин констатировал, что инициатива в зоне СВО полностью находится в руках ВС РФ. Президент подчеркнул успешность действий объединённой группировки и продвижение на ключевых направлениях фронта.