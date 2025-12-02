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Опубликовано 2 декабря 2025, 06:27

Ночной Болград оказался в огне из-за 20 российских «Гераней»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Город Болград в Одесской области ночью 2 декабря подвергся массированному удару ВС России. По району применили ударные беспилотники. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По объектам в Болграде было выпущено около 20 ударных беспилотников типа «Герань». Мощные разрывы и звук двигателей дронов-камикадзе слышали жители нескольких районов. Практически сразу после начала атаки в соцсетях появились видеозаписи, на которых видно яркое пламя и слышны встревоженные голоса людей, наблюдавших происходящее из укрытий и подъездов.

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Ранее сообщалось, что российские войска окружили посёлок Степногорск в Запорожской области. Группировка «Днепр» продолжает наступление на запорожском направлении и ведёт бои за Приморское.

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Милена Скрипальщикова
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