Ночной Болград оказался в огне из-за 20 российских «Гераней»

Город Болград в Одесской области ночью 2 декабря подвергся массированному удару ВС России. По району применили ударные беспилотники. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По объектам в Болграде было выпущено около 20 ударных беспилотников типа «Герань». Мощные разрывы и звук двигателей дронов-камикадзе слышали жители нескольких районов. Практически сразу после начала атаки в соцсетях появились видеозаписи, на которых видно яркое пламя и слышны встревоженные голоса людей, наблюдавших происходящее из укрытий и подъездов.

Ранее сообщалось, что российские войска окружили посёлок Степногорск в Запорожской области. Группировка «Днепр» продолжает наступление на запорожском направлении и ведёт бои за Приморское.