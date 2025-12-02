Филиппинские военные отреагировали на заявления о вербовке в ВСУ
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Вооружённые силы Филиппин инициировали служебное расследование в связи с поступающими сведениями о вербовочной деятельности, целью которой якобы является отправка граждан страны на Украину. Об этом на брифинге для журналистов заявила официальный представитель военного ведомства полковник Франсель Маргарет Падилла.
«Располагая этой информацией, мы в настоящее время проверяем достоверность этих сообщений», — сказала она.
Полковник Падилла отметила, что в современном мире нередки акты распространения дезинформации в информационном поле. Учитывая этот факт, они стараются проявлять максимальную бдительность.
Ранее в официальном заявлении представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Соединенные Штаты, по её информации, проводят кампанию по вербовке граждан Филиппин для участия в украинском конфликте. Она уточнила, что набор осуществляет американская компания из Флориды, которая отдаёт предпочтение бывшим военнослужащим и сотрудникам силовых структур. По словам Захаровой, для легализации выезда филиппинцам оформляются рабочие визы через немецкое консульство в Маниле, что позволяет им в дальнейшем оказаться в зоне боевых действий.
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