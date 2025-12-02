Воевавший за ВСУ режиссёр «Орла и решки» Хомко ликвидирован в зоне СВО
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @spivakgalyna
Бывший режиссёр украинского шоу «Орёл и решка» Василий Хомко, который воевал за ВСУ, уничтожен в зоне специальной военной операции. Информацию о его ликвидации подтвердила жена на своей странице в соцсети.
Хомко присоединился к ВСУ в 2022 году и был ликвидирован 2 октября в возрасте 45 лет. Детали обстоятельств его ликвидации не уточняются.
«Орел и решка» — украинское тревел-шоу, запущенное в 2011 году. Проект стал одним из самых успешных на постсоветском пространстве, его версии выходили в России, Казахстане и других странах.
Ранее Киев стянул в Сумскую область даже женские подразделения, но они быстро понесли там огромные потери. Украинских военнослужащих стало больше, но и Российская армия в ответ стала чаще бить по их скоплениям истребителями.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.