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Опубликовано 2 декабря 2025, 10:04

Воевавший за ВСУ режиссёр «Орла и решки» Хомко ликвидирован в зоне СВО

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @spivakgalyna

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @spivakgalyna

Бывший режиссёр украинского шоу «Орёл и решка» Василий Хомко, который воевал за ВСУ, уничтожен в зоне специальной военной операции. Информацию о его ликвидации подтвердила жена на своей странице в соцсети.

Хомко присоединился к ВСУ в 2022 году и был ликвидирован 2 октября в возрасте 45 лет. Детали обстоятельств его ликвидации не уточняются.

«Орел и решка» — украинское тревел-шоу, запущенное в 2011 году. Проект стал одним из самых успешных на постсоветском пространстве, его версии выходили в России, Казахстане и других странах.

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Мария Любицкая
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