Бывший режиссёр украинского шоу «Орёл и решка» Василий Хомко, который воевал за ВСУ, уничтожен в зоне специальной военной операции. Информацию о его ликвидации подтвердила жена на своей странице в соцсети.

Хомко присоединился к ВСУ в 2022 году и был ликвидирован 2 октября в возрасте 45 лет. Детали обстоятельств его ликвидации не уточняются.

«Орел и решка» — украинское тревел-шоу, запущенное в 2011 году. Проект стал одним из самых успешных на постсоветском пространстве, его версии выходили в России, Казахстане и других странах.

Ранее Киев стянул в Сумскую область даже женские подразделения, но они быстро понесли там огромные потери. Украинских военнослужащих стало больше, но и Российская армия в ответ стала чаще бить по их скоплениям истребителями.