При обороне Красноармейска (Покровска) украинские боевики активно использовали диверсантов, переодетых в форму российских военнослужащих. Об этом рассказал солдат группировки войск «Центр» ВС РФ Владислав Ивекеев.

Эта тактика применялась наряду с использованием подвалов жилых домов для укрытия, откуда мирные жители были предварительно изгнаны.

«Когда группа собралась большая, то накат был хороший, чтобы враг не успел ничего сделать. Так вот и потихоньку отбивали всё», — рассказал боец телеканалу «Звезда».

Официальные данные Минобороны указывают, что общая численность группировки противника в городе достигала 50 тысяч человек, включая элитные части, ранее задействованные в боевых действиях на других направлениях, в том числе в курском приграничье.

Несмотря на попытки противника замаскироваться и использовать городскую застройку, российские штурмовые группы, действуя под прикрытием тумана и при поддержке тяжёлой техники, методично зачищали кварталы, что в итоге привело к окружению и разгрому группировки ВСУ в так называемом «Покровском котле».