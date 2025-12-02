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Опубликовано 2 декабря 2025, 11:24

ВСУ в Красноармейске задействовали диверсантов, переодетых в российскую форму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

При обороне Красноармейска (Покровска) украинские боевики активно использовали диверсантов, переодетых в форму российских военнослужащих. Об этом рассказал солдат группировки войск «Центр» ВС РФ Владислав Ивекеев.

Эта тактика применялась наряду с использованием подвалов жилых домов для укрытия, откуда мирные жители были предварительно изгнаны.

«Когда группа собралась большая, то накат был хороший, чтобы враг не успел ничего сделать. Так вот и потихоньку отбивали всё», — рассказал боец телеканалу «Звезда».

Официальные данные Минобороны указывают, что общая численность группировки противника в городе достигала 50 тысяч человек, включая элитные части, ранее задействованные в боевых действиях на других направлениях, в том числе в курском приграничье.

Несмотря на попытки противника замаскироваться и использовать городскую застройку, российские штурмовые группы, действуя под прикрытием тумана и при поддержке тяжёлой техники, методично зачищали кварталы, что в итоге привело к окружению и разгрому группировки ВСУ в так называемом «Покровском котле».

Лесополосы на Красноармейском направлении усыпаны трупами солдат ВСУ
Лесополосы на Красноармейском направлении усыпаны трупами солдат ВСУ

Напомним, начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что российские подразделения установили полный контроль над Красноармейском (Покровском) в ДНР и Волчанском в Харьковской области. Военнослужащие группировки «Центр» подняли государственный флаг России на главной площади освобождённого города.

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Юрий Лысенко
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