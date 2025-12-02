Российские войска применяют дрон-гексакоптер «Кощей» для доставки грузов и бомбардировок на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в компании-разработчике ООО «Доминанта» (Тверь).

«Кощей» показывает высокую эффективность в ходе применения в зоне СВО и получает хорошие отзывы от наших военнослужащих. Если раньше дрон применялся только на авдеевском направлении, то теперь аппарат поступил также на красноармейское и константиновское направления», — рассказали в организации.

«Кощей» обладает значительной огневой мощью, вмещая от трех до шести единиц вооружения. Его полезная нагрузка составляет до 12 кг, но может быть расширена для выполнения особых задач. Радиус применения беспилотника простирается до 30 км, а с помощью ретранслятора связи эта дальность может быть увеличена.

Ранее сообщалось, что на Константиновском направлении в ДНР у ликвидированных иностранных наёмников было обнаружено американское снаряжение. На телах противников находились американские жетоны, медкомплекты и бронежилеты. Такие находки становятся всё более частыми и позволяют российским подразделениям точнее определять состав противостоящих сил.