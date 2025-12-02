Зюганов осудил планы США сохранить 600-тысячную армию Украины

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал американский план урегулирования на Украине, в частности пункт о создании 600-тысячной армии ВСУ. Своё мнение он высказал в интервью URA.ru.

Зюганов выступил против того, чтобы у ВСУ осталась 600-тысячная армия. Видео © Telegram / URA.RU

По его словам, самая крупная армия в НАТО насчитывает 350 тысяч человек, и наличие такой численности у Украины приведёт к повторению конфликта в худшем варианте.

«Когда те, кто предлагает, говорят «будет 600-тысячная армия»... Cамая крупная армия [НАТО] у Турции в 350 тысяч. [У ВСУ] не должно быть такой армии. Иначе всё повторится в самом худшем варианте», — сказал он.

Политик подчеркнул, что необходимо садиться за стол переговоров, договариваться и создавать механизмы контроля за выполнением решений.

При этом похоже, что у Киева пока что немалые аппетиты в отношении размера армии мирного времени. По данным британской прессы, украинская сторона якобы согласилась ограничить численность ВСУ до 800 тысяч военнослужащих. При этом американский план, разработанный президентом США Дональдом Трампом, предусматривал более жёсткий лимит — не более 600 тысяч человек, что и вызвало критику Зюганова.