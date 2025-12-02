В Госдуме призвали Telegram интегрироваться в правовое поле России

Госдума ожидает, что администрация мессенджера Telegram проявит готовность встроиться в правовую систему России для совместного противодействия мошенничеству. Об этом в эфире Радио России (ВГТРК) рассказал глава комитета по информационной политике Сергей Боярский.

«Если бы они хотели, они бы могли эти базовые требования реализовать так, как это делают отечественные сервисы», — пояснил депутат.

Он заявил, что в данном мессенджере осуществляется вербовка граждан и их введение в заблуждение, включая подростков.

Депутат также отметил проблему колоссального количества недопустимых материалов в мессенджере, отметив вялость и запоздалость действий по их удалению со стороны администрации. Боярский добавил, что рассчитывает на благоразумную позицию руководства Telegram и его готовность к совместной работе.

В Telegram нередко обманывают доверчивых граждан. Недавно стало известно о новой схеме воровства с новогодними деликатесами. Аналитики сообщают о волне мошеннических каналов, где под видом поставщиков с Дальнего Востока предлагают икру, рыбу и мясо по скидкам.