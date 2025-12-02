Волчанск пестрит флагами России в честь невероятного освобождения нашими бойцами

Бойцы ВС РФ подняли российские флаги во многих точках Волчанска Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Российские войска, включая штурмовые подразделения 69-й гвардейской, 72-й мотострелковой дивизий, 1009-го мотострелкового полка и 128-й мотострелковой бригады группировки «Север», при поддержке артиллерии и ударных дронов уничтожили технику, огневые точки и командные пункты ВСУ в Волчанске.

Штурмовые группы зачистили город от остатков гарнизона противника, который использовал Волчанск как укрепрайон с подземными коммуникациями и линией обороны вдоль реки Волчья, задействовав крупные предприятия, включая Волчанский агрегатный завод и Элеватор. Освобождение города позволило расширить буферную зону безопасности в Харьковской области, а на ключевых опорных пунктах были подняты российские флаги.

Ранее сообщалось, что Вооружённые Силы России завершали закрепление позиций в Волчанске и переходили к финальной стадии зачистки города. Штурмовые отряды группировки «Север» эвакуировали гражданское население, которое находилось в подвальных помещениях на протяжении боёв. Также сообщалось о значительных потерях среди украинских военнослужащих и обнаружении тел солдат в реке Волчья и лесных массивах возле Синельниково.