Бывший грузинский вице-премьер Георгий Барамидзе, который провёл около двух месяцев в рядах ВСУ, будет заочно судим в ДНР. Генпрокуратура России информирует, что в отношении 57-летнего гражданина Грузии утверждено обвинительное заключение по статье УК РФ о наёмничестве.

По версии следствия, Барамидзе прибыл на Украину в феврале 2022 года, вступил в «Грузинский национальный легион»*, участвовал в боях против российских войск до апреля 2022 года и получил вознаграждение, превышающее 238 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР.

«Барамидзе объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее в Китае высмеяли «бравых» американских солдат, которые поступили наёмниками в ряды ВСУ. Как оказалось, эти бойцы совершенно бесполезны на передовой, а умеют лишь красиво позировать с флагом США и отличаются разве что хорошим боевым снаряжением.