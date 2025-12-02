ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 декабря 2025, 14:28

Воевавшего в ВСУ бывшего вице-премьера Грузии будут судить в ДНР

Обложка © Telegram / Генпрокуратура России

Обложка © Telegram / Генпрокуратура России

Бывший грузинский вице-премьер Георгий Барамидзе, который провёл около двух месяцев в рядах ВСУ, будет заочно судим в ДНР. Генпрокуратура России информирует, что в отношении 57-летнего гражданина Грузии утверждено обвинительное заключение по статье УК РФ о наёмничестве.

По версии следствия, Барамидзе прибыл на Украину в феврале 2022 года, вступил в «Грузинский национальный легион»*, участвовал в боях против российских войск до апреля 2022 года и получил вознаграждение, превышающее 238 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР.

«Барамидзе объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

На американских кладбищах появились пустые могилы наёмников, воевавших за ВСУ
На американских кладбищах появились пустые могилы наёмников, воевавших за ВСУ

Ранее в Китае высмеяли «бравых» американских солдат, которые поступили наёмниками в ряды ВСУ. Как оказалось, эти бойцы совершенно бесполезны на передовой, а умеют лишь красиво позировать с флагом США и отличаются разве что хорошим боевым снаряжением.

* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Грузия
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar