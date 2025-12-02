В США рассказали о признаке приближающегося краха ВСУ

Постоянное отражение атак украинских беспилотников способствует укреплению российских систем противовоздушной обороны и приближает крах Украины. К такому выводу пришёл американский обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для журнала The National Interest (TNI).

«По мере ухудшения ситуации на поле боя на Украине Киев стремится активизировать нанесение дальнобойных ударов по целям на территории России. <…> Но для России повторные перехваты, вероятно, приведут к дальнейшему усилению её систем ПВО и, возможно, к более масштабным контрударам», — говорится в публикации

Как заявил Вайхерт, Украина столкнулась с серьезными стратегическими и тактическими проблемами. Пока США ищут пути решения, Европа, по его мнению, не способна эффективно защищать Украину без американской поддержки. Тем временем Россия продолжает активно атаковать украинские позиции на фронте, отметил он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции открыто заявил о тяжёлых потерях, которые несёт украинская армия. Он процитировал слова президента США Дональда Трампа, назвав ситуацию «мясорубкой».