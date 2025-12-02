Трамп на фоне встречи Путина и Уиткоффа вновь высказался о Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя достойным Нобелевской премии мира за урегулирование множества международных конфликтов. Об этом он сообщил на встрече со своими сторонниками.

По словам Трампа, он не стремится к чрезмерному признанию, но считает, что его вклад в установление мира огромен. При этом политик считает, что даже если ему удастся урегулировать ситуацию на Украине, не факт, что получит желаемую награду.

«Теперь говорят, что «если я когда-нибудь закончу войну с Россией и Украиной, то получу Нобелевскую премию». А как насчёт остальных восьми войн, Индии и Пакистана? Подумайте, подумайте обо всех войнах, которые я закончил. Я должен получать Нобелевскую премию за каждую (разрешённую. — Прим. Life.ru) войну. Но я не хочу. Я не хочу быть жадным», — заявил Трамп.

Тем не менее делать такие громкие заявления касательно Украины — поспешно, ведь встреча Путина и Уиткоффа, где в центре внимания — украинский кризис и американские инициативы по его разрешению, еще не закончилась. К тому же, параллельно с решением проблем на Украине, американский лидер готовиться развязать конфликт с Венесуэлой.